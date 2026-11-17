Saar: İsrail Britaniyaya əks-tədbirlərlə cavab verəcək
- 17 noyabr, 2026
- 23:06
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İsrail Böyük Britaniyanın İordan çayının Qərb sahilində yəhudi yaşayış məskənlərinin inşasını dəstəkləyən təşkilatlara qarşı sanksiyaları ilə əlaqədar cavab tədbirləri görəcək.
"Report" "The times of Israel" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrailin xarici işlər naziri Gideon Saar bildirib.
Onun sözlərinə görə, Təl-Əviv Londonun tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri qanuna tabe olan özəl şirkətlərə qarşı "düşmənçilik aktı" kimi qiymətləndirir və kənar təzyiqlər altında öz siyasətini dəyişmək niyyətində deyil.
"İsrail Britaniya hökumətinin hərəkətlərinə əks-tədbirlərlə cavab verəcək. Hazırda mümkün cavab addımlarının geniş spektri nəzərdən keçirilir", - Saar bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, İsrail yəhudi yaşayış məskənlərinin möhkəmləndirilməsinin yeni yollarını öyrənəcək.
Qeyd edək ki, çərşənbə axşamı Böyük Britaniya yaşayış məskənlərinin inşası ilə əlaqəli səkkiz İsrail təşkilatına, eləcə də Qəzza zolağına humanitar yardımın çatdırılmasına mane olan "Tzav 9" hərəkatına qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Məhdudiyyətlər onların Birləşmiş Krallıqdakı bank hesablarının dondurulmasını nəzərdə tutur.
Qərb sahilində İsrail yaşayış məskənlərinin inşası Fələstinlə münaqişənin həlli üçün əsas maneələrdən biri hesab olunur. BMT Təhlükəsizlik Şurası 2016-cı ilin dekabrında Fələstin ərazilərində məskunlaşma fəaliyyətinin dayandırılması tələbi ilə qətnamə qəbul edib, lakin İsrail onun müddəalarını yerinə yetirməkdən imtina edib.