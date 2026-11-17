Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области России.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.

"В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Выехал на место. На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами", - написал он.

По данным РЕН ТВ, потерпевшим крушение самолетом был военный Ан-12, все члены экипажа погибли.