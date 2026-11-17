В Кемеровской области РФ потерпел крушение военный самолет Ан-12
В регионе
- 17 ноября, 2026
- 19:00
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Военный самолет Ан-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области России.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своем Telegram-канале.
"В районе села Ягуново произошло авиационное происшествие. Выехал на место. На месте работают оперативные службы. Со стороны региона оказывается необходимое содействие. Обстоятельства происшествия устанавливаются уполномоченными ведомствами", - написал он.
По данным РЕН ТВ, потерпевшим крушение самолетом был военный Ан-12, все члены экипажа погибли.
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