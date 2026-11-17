Rusiyanın Kemerovo vilayətində "An-12" hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıb
Region
- 17 noyabr, 2026
- 19:03
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"An-12" hərbi təyyarəsi Rusiyanın Kemerovo vilayətinin Yaqunovo kəndi ərazisində qəzaya uğrayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru İlya Seredyuk öz "Telegram" kanalında bildirib.
"Yaqunovo kəndi ərazisində aviasiya qəzası olub. Hadisə yerinə yola düşdüm. Orada operativ xidmətlər işləyir. Region tərəfindən lazımi köməklik göstərilir. Hadisənin təfərrüatları səlahiyyətli qurumlar tərəfindən müəyyənləşdirilir", - o yazıb.
Rusiya mediasında yayılan məlumata görə, ekipajın bütün üzvləri (17 nəfər-red.) həlak olub.
Son xəbərlər
19:34
Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış oyunların vaxtları açıqlanıbKomanda
19:09
Xətibzadə: İran son müharibələrdə mövcudluq mübarizəsi aparıbRegion
19:03
Rusiyanın Kemerovo vilayətində "An-12" hərbi təyyarəsi qəzaya uğrayıbRegion
18:55
Zelenski: Ukrayna yaxın həftələrdə hərbi əsir mübadiləsi həyata keçirməyə çalışırDigər ölkələr
18:55
Azərbaycanın U-21 millisi Omanın U-23 komandası üzərində qələbə qazanıbFutbol
18:46
Hakan Fidan: Suriyanın ərazi bütövlüyü məsələsində həssasıqRegion
18:39
Foto
Azərbaycan Dünya Bankı ilə kənd təsərrüfatının inkişafı üzrə yeni layihə hazırlayırASK
18:39
Foto
Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunda silsilə tədbirlər keçirilibHərbi
18:38
Kanada Ukraynaya dəstək üçün yeni tədbirləri açıqlayacaqDigər ölkələr