Мухтар Бабаев и глава МИД Эфиопии обсудили приоритеты COP32
- 17 ноября, 2026
- 22:34
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Представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в рамках COP31 в Анталье провел встречу с министром иностранных дел Эфиопии, будущим президентом COP32 Гедионом Тимотевосом.
Как сообщает Report, М. Бабаев сообщил об этом в своем аккаунте в соцсети Х.
"В рамках COP31 в Анталье состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Эфиопии и будущим президентом COP32 Гедионом Тимотевосом. Эфиопия готовится принять COP32 в следующем году", - написал он.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по приоритетам предстоящей климатической конференции COP32, а также был представлен опыт Азербайджана в проведении COP29 в Баку и ее результатах.
Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества между командами двух стран в целях поддержки реализации достигнутых в Баку климатических договоренностей.
A productive meeting at #COP31 in Antalya with H.E. Dr Gedion Timothewos, Ethiopia’s Foreign Minister and COP32 President-Designate, as Ethiopia prepares to host #COP32 next year. We exchanged views on the priorities for #COP32 and shared lessons from Azerbaijan’s experience of hosting #COP29 and building consensus in Baku. We also discussed how our teams can work together to carry forward the outcomes agreed in Baku and support their implementation. #COP32 #COP31 #COP29— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) November 17, 2026