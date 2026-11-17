Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер и группа американских военных советников на этой неделе посетят Саудовскую Аравию для оценки и укрепления системы противовоздушной обороны королевства.

Как передает Report, об этом сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на западных чиновников.

По данным издания, вместе с Купером в страну прибудут около 30 американских советников, часть из которых уже находится на месте.

Несмотря на наличие у Саудовской Аравии одного из крупнейших в регионе запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, ее вооруженным силам приходится защищать обширную территорию от атак йеменских хуситов, отмечает MEE.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, поддерживающую правительственные силы Йемена в противостоянии с хуситами. В ответ повстанцы атакуют нефтяные объекты, аэропорты и военные базы королевства.

На фоне обострения обстановки правительственные силы Йемена укрепляют оборону в районе Адена, где располагается международно признанное правительство страны. Боевые действия продолжаются в провинциях Мариб, Лахдж и Таиз.

Один из западных чиновников охарактеризовал положение Саудовской Аравии и ее союзников как "очень плохое", однако выразил сомнение в том, что хуситы смогут захватить Аден из-за неприятия их местным населением.