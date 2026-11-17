Российская сторона представила оценки перспектив развития армянской железнодорожной сети и роста грузопотоков на первом заседании совместной рабочей группы для обсуждения вопросов, связанных с эффективностью управления железными дорогами Армении по договору концессии с компанией "Южно-Кавказская железная дорога.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского Министерства территориального управления и инфраструктур.

"Российская сторона представила свои оценки перспектив развития железнодорожной сети и роста грузопотоков, обратив внимание на вопросы обеспечения конкуренции, свободных мощностей и окупаемости инвестиций в регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель рабочей группы с армянской стороны, заместитель главы ведомства Давид Иванян представил видение правительства Армении по развитию железнодорожной сети и восстановлению региональных коммуникаций. Также он подчеркнул их важность для региона и экономики республики. Стороны договорились продолжать работу и организовывать регулярные встречи рабочей группы.

Решение о создании комиссии подписал премьер Никол Пашинян 15 октября на основании договоренности по итогам его встречи 14 октября с генеральным директором - председателем правления компании "Российские железные дороги" (РЖД) Олегом Белозеровым.