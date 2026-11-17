Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США, предназначенная для обмена секретной информацией, перестала работать.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их данным, сеть под названием NSA Net используется сотрудниками ведомства для внутренней передачи секретной информации. При этом на данный момент нет никаких свидетельств того, что причиной сбоя стала кибератака.

Пока агентство пытается установить масштаб проблемы, для сотрудников введен график прибытия на работу в разное время.