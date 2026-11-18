Определились все участники плей-офф Лиги наций УЕФА
Футбол
- 18 ноября, 2026
- 02:23
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В Лиге наций УЕФА сезона-2026/27 определились все участники плей-офф.
Как сообщает Report, по итогам группового этапа турнира cборная Норвегии стала последним участником 1/4 финала.
За титул также будут бороться команды Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Англии, Испании и Португалии. Четвертьфинальные противостояния пройдут в марте, пары будут определены по итогам жеребьевки, которая запланирована на 20 ноября.
Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в июне.
Лига наций проводится с сезона-2018/19. В плей-офф выходят команды, которые заняли два первых места в группах элитного дивизиона. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.
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