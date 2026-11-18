В Лиге наций УЕФА сезона-2026/27 определились все участники плей-офф.

Как сообщает Report, по итогам группового этапа турнира cборная Норвегии стала последним участником 1/4 финала.

За титул также будут бороться команды Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Англии, Испании и Португалии. Четвертьфинальные противостояния пройдут в марте, пары будут определены по итогам жеребьевки, которая запланирована на 20 ноября.

Полуфиналы, матч за третье место и финал состоятся в июне.

Лига наций проводится с сезона-2018/19. В плей-офф выходят команды, которые заняли два первых места в группах элитного дивизиона. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.