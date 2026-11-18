Строительство первого энергоблока Джизакской АЭС планируют начать уже в 2026 году.

Как передает Report, об этом заявил "Известиям" директор Агентства по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана Азим Ахмедхаджаев.

"Бетон мы планируем завершить в этом году уже, я имею в виду фундамент, и начать строительство уже непосредственно здания блока. Первый ряд там идет. А потом ожидаем, что технический пуск у нас в конце 2029-го - начале 2030-го", - подчеркнул глава "Узатома".

По его словам, в перспективе "Узатом" планирует превратить страну в региональный хаб по обучению атомщиков для соседних государств. Поэтому в Узбекистане открыли филиал МИФИ в 2019 году. С тех пор уже подготовили 215 специалистов, и тем самым наработали компетенции, которые будут доступны всей Центральной Азии.