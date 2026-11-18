Депутат от оппозиционной партии "Яшар!" Матан Кахана избран спикером Кнессета (парламента) Израиля, сменив на этом посту Амира Охану из правящей партии "Ликуд".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Ynet.

За кандидатуру Кахана проголосовали 66 из 120 депутатов Кнессета, в том числе представители оппозиционных еврейских и арабских партий.

Ультраортодоксальные партии при голосовании поддержали блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху - кандидат от "Ликуда" Офир Кац получил 52 голоса.

В первой речи после избрания Кахана призвал к примирению и заявил, что намерен быть спикером для всех граждан Израиля.