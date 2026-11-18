Кандидат от оппозиции победил на выборах спикера израильского Кнессета
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 03:00
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Депутат от оппозиционной партии "Яшар!" Матан Кахана избран спикером Кнессета (парламента) Израиля, сменив на этом посту Амира Охану из правящей партии "Ликуд".
Об этом Report сообщает со ссылкой на Ynet.
За кандидатуру Кахана проголосовали 66 из 120 депутатов Кнессета, в том числе представители оппозиционных еврейских и арабских партий.
Ультраортодоксальные партии при голосовании поддержали блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху - кандидат от "Ликуда" Офир Кац получил 52 голоса.
В первой речи после избрания Кахана призвал к примирению и заявил, что намерен быть спикером для всех граждан Израиля.
Последние новости
03:00
Кандидат от оппозиции победил на выборах спикера израильского КнессетаДругие страны
02:50
Строительство Джизакской АЭС в Узбекистане начнут в этом годуВ регионе
02:23
Определились все участники плей-офф Лиги наций УЕФАФутбол
02:11
В Норвегии предложили повысить пенсионный возрастДругие страны
01:44
В Лиге наций УЕФА прошли последние матчи группового этапаФутбол
01:05
Apple назвала причину сбоя в работе своих сервисовИКТ
00:35
В Агентстве нацбезопасности США подтвердили данные о сбое в его сети - ОбновленоДругие страны
00:23
На Солнце произошла сильная вспышкаЭкология
23:54
Видео
Axios: США подтвердили удар по ракетной площадке на иранском острове Кешм - ОбновленоДругие страны