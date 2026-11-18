Müxalifətin namizədi İsrail Knessetinin spikeri seçilib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 03:15
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İsrailin müxalifətdəki "Yaşar!" partiyasından olan deputatı Matan Kahana Knessetin (parlamentin) spikeri seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ynet məlumat yayıb.
O, bu vəzifədə hakim "Likud" partiyasının nümayəndəsi Amir Ohananı əvəz edib.
Knessetin 120 deputatından 66-sı Matan Kahananın namizədliyini dəstəkləyib. Səs verənlər arasında müxalifətdəki yəhudi və ərəb partiyalarının nümayəndələri də olub.
Ultraortodoksal partiyalar səsvermə zamanı Baş nazir Benyamin Netanyahunun blokunu dəstəkləyiblər. "Likud"un namizədi Ofir Kats 52 səs toplayıb.
Seçildikdən sonra ilk çıxışında Kahana barışığa çağırıb və bütün İsrail vətəndaşlarının spikeri olacağını bildirib.
Son xəbərlər
04:38
PSJ bir sıra futbolçularla müqavilələri uzatmağı planlaşdırırFutbol
04:24
Uitkoff Berlində Avropa liderləri ilə görüşü məhsuldar adlandırıbDigər ölkələr
03:45
Genuya hava limanı PUA-lara görə işini dayandırıbDigər ölkələr
03:22
Bəqai: ABŞ-nin Tehranın bioloji silah hazırlaması iddiası bəhanəsi məqsədi daşıyırRegion
02:42
Qızılın qiyməti ötən ilin sentyabrından sonra ilk dəfə 3 650 dollardan aşağı düşübMaliyyə
02:36
ABŞ Milli Təhlükəsizlik Agentliyinin daxili şəbəkəsində nasazlıq üç gündür davam edirDigər ölkələr
02:01
"Anthropic"in səhmləri "Nasdaq"da ticarətin ilk günündə 17 % artıbBiznes
01:45
Livanda "Hizbullah"ın beş üzvü dövlət təhlükəsizliyinə təhdiddə ittiham olunubDigər ölkələr
01:19
Braziliya Prezidenti beşgünlük iş həftəsinə keçidlə bağlı fərmanı imzalayıbDigər ölkələr