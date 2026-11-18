Правительство Норвегии внесло законопроект о повышении пенсионного возраста по мере роста ожидаемой продолжительности жизни в стране.

Как передает Report, об этом сообщило министерство труда и социальной интеграции страны.

"Мы стали жить дольше, и большинство из нас стало более здоровыми. Нам также придется работать немного дольше, если мы хотим, чтобы наша пенсионная система сохранилась для наших детей и внуков", - приводятся слова главы ведомства Хьерсти Стенсенг в пресс-релизе.

В рамках законопроекта предлагается поднимать пенсионный возраст на 1 год раз в 10 лет. Таким образом, люди, родившиеся до 1966 года смогут выйти на пенсию в возрасте 62 лет при общем возрасте выхода на пенсию в 67 лет, однако, начиная с родившихся в 1967 году и далее пенсионный возраст будет постепенно повышаться.

Для родившихся в конце 1990-х годов, указали в министерстве, ранним возрастом выхода на пенсию станет 65 лет. Предусмотрены изменения в повышении пенсионного возраста в зависимости от изменения ожидаемой продолжительности жизни.