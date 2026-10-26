Израиль заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) заявили о ликвидации двух командиров военного крыла ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet.

Согласно заявлению, в субботу в результате авиаудара в районе города Газа был ликвидирован сотрудник военной разведки и командир инженерного подразделения военного крыла ХАМАС Мухаммад Халава.

В ходе другого удара в секторе Газа был ликвидирован командир инженерного подразделения военного крыла ХАМАС Ахмад Захир Фуад Абу-Уда.