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    Израиль заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 14:35
    Израиль заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) заявили о ликвидации двух командиров военного крыла ХАМАС в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet.

    Согласно заявлению, в субботу в результате авиаудара в районе города Газа был ликвидирован сотрудник военной разведки и командир инженерного подразделения военного крыла ХАМАС Мухаммад Халава.

    В ходе другого удара в секторе Газа был ликвидирован командир инженерного подразделения военного крыла ХАМАС Ахмад Захир Фуад Абу-Уда.

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    İsrail Qəzzada HƏMAS-ın iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb
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