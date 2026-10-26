Израиль заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 14:35
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) заявили о ликвидации двух командиров военного крыла ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает Ynet.
Согласно заявлению, в субботу в результате авиаудара в районе города Газа был ликвидирован сотрудник военной разведки и командир инженерного подразделения военного крыла ХАМАС Мухаммад Халава.
В ходе другого удара в секторе Газа был ликвидирован командир инженерного подразделения военного крыла ХАМАС Ахмад Захир Фуад Абу-Уда.
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