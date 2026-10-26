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    İsrail Qəzzada HƏMAS-ın iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 26 oktyabr, 2026
    • 14:42
    İsrail Qəzzada HƏMAS-ın iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb

    İsrail Müdafiə Ordusu və İsrailin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti Qəzza zolağında HƏMAS-ın hərbi qanadının iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" məlumat yayıb.

    Açıqlamaya əsasən, şənbə günü Qəzza şəhəri rayonunda hava zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın hərbi qanadının hərbi kəşfiyyat əməkdaşı və mühəndis bölməsinin komandiri Məhəmməd Xəlava öldürülüb.

    Qəzza zolağında digər zərbə zamanı HƏMAS-ın hərbi qanadının mühəndis bölməsinin komandiri Əhməd Zahir Fuad Əbu-Uda öldürülüb.

    HƏMAS qruplaşması Qəzza İsrail Dövləti
    Израиль заявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа
    44 filmi
    44 filmi

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