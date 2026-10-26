İsrail Qəzzada HƏMAS-ın iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb
Digər ölkələr
- 26 oktyabr, 2026
- 14:42
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İsrail Müdafiə Ordusu və İsrailin Ümumi Təhlükəsizlik Xidməti Qəzza zolağında HƏMAS-ın hərbi qanadının iki komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" məlumat yayıb.
Açıqlamaya əsasən, şənbə günü Qəzza şəhəri rayonunda hava zərbəsi nəticəsində HƏMAS-ın hərbi qanadının hərbi kəşfiyyat əməkdaşı və mühəndis bölməsinin komandiri Məhəmməd Xəlava öldürülüb.
Qəzza zolağında digər zərbə zamanı HƏMAS-ın hərbi qanadının mühəndis bölməsinin komandiri Əhməd Zahir Fuad Əbu-Uda öldürülüb.
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