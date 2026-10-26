Аббас Аббасов встретился с активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов встретился с общественно-политическими активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии.

Как сообщили Report в БИГ, делегация прибыла в Азербайджан, чтобы поддержать свои команды, участвующими в кубке мира и фестивале FIFA U-15, проходящем в Баку с 22 по 30 октября.

На встрече обсуждались борьба народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, сохранение национальной идентичности и культурного наследия, а также укрепление сотрудничества.

Гости высоко оценили деятельность БИГ по привлечению международного внимания к борьбе этих народов за независимость, продвижению вопросов деколонизации и развитию связей между движениями за независимость. Они поблагодарили Азербайджан за поддержку и возможности для представления своих позиций на международных площадках.