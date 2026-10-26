Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Аббас Аббасов встретился с активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 14:34
    Аббас Аббасов встретился с активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии

    Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов встретился с общественно-политическими активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии.

    Как сообщили Report в БИГ, делегация прибыла в Азербайджан, чтобы поддержать свои команды, участвующими в кубке мира и фестивале FIFA U-15, проходящем в Баку с 22 по 30 октября.

    На встрече обсуждались борьба народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, сохранение национальной идентичности и культурного наследия, а также укрепление сотрудничества.

    Гости высоко оценили деятельность БИГ по привлечению международного внимания к борьбе этих народов за независимость, продвижению вопросов деколонизации и развитию связей между движениями за независимость. Они поблагодарили Азербайджан за поддержку и возможности для представления своих позиций на международных площадках.

    Аббас Аббасов встретился с активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии
    Аббас Аббасов встретился с активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии
    Аббас Аббасов встретился с активистами из Новой Каледонии и Французской Полинезии

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Бакинская инициативная группа (БИГ) Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Abbas Abbasov Kanaki və Maʻohi Nuidən Azərbaycana gəlmiş ictimai-siyasi fəallarla görüşüb
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    Head of Baku Initiative Group meets activists from New Caledonia and French Polynesia
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