Великобритания ввела санкции против 15 участников конфликта в Судане
Другие страны
- 26 октября, 2026
- 14:37
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Великобритания ввела санкции против 15 военных командиров, лидеров вооруженных групп и сотрудников служб безопасности, связанных с обеими сторонами конфликта в Судане.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило британское правительство.
Согласно информации, Лондон обвиняет их в сексуальном насилии, пытках и нападениях на мирных жителей.
В список попали командиры Сил быстрого реагирования (RSF) и Вооруженных сил Судана (SAF), а также лидеры вооруженных группировок, поддерживающих правительственную армию.
В британском правительстве заявили, что новые ограничительные меры являются очередной попыткой привлечь к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека в ходе конфликта.
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