Великобритания ввела санкции против 15 участников конфликта в Судане

Великобритания ввела санкции против 15 военных командиров, лидеров вооруженных групп и сотрудников служб безопасности, связанных с обеими сторонами конфликта в Судане.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило британское правительство.

Согласно информации, Лондон обвиняет их в сексуальном насилии, пытках и нападениях на мирных жителей.

В список попали командиры Сил быстрого реагирования (RSF) и Вооруженных сил Судана (SAF), а также лидеры вооруженных группировок, поддерживающих правительственную армию.

В британском правительстве заявили, что новые ограничительные меры являются очередной попыткой привлечь к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека в ходе конфликта.