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    Великобритания ввела санкции против 15 участников конфликта в Судане

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 14:37
    Великобритания ввела санкции против 15 участников конфликта в Судане

    Великобритания ввела санкции против 15 военных командиров, лидеров вооруженных групп и сотрудников служб безопасности, связанных с обеими сторонами конфликта в Судане.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщило британское правительство.

    Согласно информации, Лондон обвиняет их в сексуальном насилии, пытках и нападениях на мирных жителей.

    В список попали командиры Сил быстрого реагирования (RSF) и Вооруженных сил Судана (SAF), а также лидеры вооруженных группировок, поддерживающих правительственную армию.

    В британском правительстве заявили, что новые ограничительные меры являются очередной попыткой привлечь к ответственности лиц, причастных к нарушениям прав человека в ходе конфликта.

    Введение санкций Великобритания Судан
    Böyük Britaniya Sudandakı münaqişənin 15 iştirakçısına qarşı sanksiyalar tətbiq edib
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