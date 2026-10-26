В Украине в 21-й раз продлили военное положение

Верховная Рада в 21-й раз с начала конфликта продлила действие военного положения и мобилизации в Украине.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий законопроект внес президент Владимир Зеленский.

Таким образом, специальный правовой режим продлится еще 90 дней - до 29 января 2027 года.