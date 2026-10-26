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    В Украине в 21-й раз продлили военное положение

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 14:43
    В Украине в 21-й раз продлили военное положение

    Верховная Рада в 21-й раз с начала конфликта продлила действие военного положения и мобилизации в Украине.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, соответствующий законопроект внес президент Владимир Зеленский.

    Таким образом, специальный правовой режим продлится еще 90 дней - до 29 января 2027 года.

    Военное положение Российско-украинский конфликт Украина
    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi daha üç ay müddətinə uzadılıb
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