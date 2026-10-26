Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi daha üç ay müddətinə uzadılıb
Region
- 26 oktyabr, 2026
- 14:35
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Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi daha üç ay müddətinə uzadılıb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin oktyabrın 26-da bununla bağlı Ali Radaya göndərdiyi sənəd təsdiqlənib.
Bununla da Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi 2027-ci il yanvarın 29-dək uzadılıb.
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