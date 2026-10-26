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    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi daha üç ay müddətinə uzadılıb

    Region
    • 26 oktyabr, 2026
    • 14:35
    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi daha üç ay müddətinə uzadılıb

    Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi daha üç ay müddətinə uzadılıb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin oktyabrın 26-da bununla bağlı Ali Radaya göndərdiyi sənəd təsdiqlənib.

    Bununla da Ukraynada hərbi vəziyyət rejimi 2027-ci il yanvarın 29-dək uzadılıb.

    Volodimir Zelenski Hərbi vəziyyət Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Ukrayna Ali Radası
    В Украине в 21-й раз продлили военное положение
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