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    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Чехию почти на 30%

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 14:35
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Чехию почти на 30%

    Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал в Чехию 1 млн 326,5 тыс. тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $908,5 млн.

    По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта увеличился на 1,42%, а его стоимость - на 29,53%.

    Доля сырой нефти, экспортированной в Чехию, в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 8,38%.

    Отметим, что в январе-сентябре текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 15 млн 829,6 тыс. тонн ($10,1 млрд).

    Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Сырая нефть Экспорт Азербайджана Чехия
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    Azerbaijan sees almost 30% growth in revenue from oil exports to Czech Republic
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