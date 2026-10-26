Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Чехию почти на 30%

Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал в Чехию 1 млн 326,5 тыс. тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $908,5 млн.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта увеличился на 1,42%, а его стоимость - на 29,53%.

Доля сырой нефти, экспортированной в Чехию, в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 8,38%.

Отметим, что в январе-сентябре текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 15 млн 829,6 тыс. тонн ($10,1 млрд).