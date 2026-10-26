Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Чехию почти на 30%
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 14:35
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Азербайджан в январе-сентябре 2026 года экспортировал в Чехию 1 млн 326,5 тыс. тонн сырой нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $908,5 млн.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем экспорта увеличился на 1,42%, а его стоимость - на 29,53%.
Доля сырой нефти, экспортированной в Чехию, в общем объеме нефтяного экспорта Азербайджана составила 8,38%.
Отметим, что в январе-сентябре текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 15 млн 829,6 тыс. тонн ($10,1 млрд).
Azərbaycan Çexiyaya neft satışından qazancını 30 %-ə yaxın artırıb
Azerbaijan sees almost 30% growth in revenue from oil exports to Czech Republic
Последние новости
15:50
В Карабахе и Восточном Зангезуре завершена разработка генпланов более 100 сел и поселковИнфраструктура
15:47
Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникацийВ регионе
15:45
Азербайджан и Алжир обсудили торговлю нефтехимической продукциейЭнергетика
15:44
Азербайджан увеличил доходы от экспорта томатов на 9,7%Бизнес
15:42
Азербайджан может продлить безвизовый режим для граждан ЯпонииВнешняя политика
15:41
Видео
В MiniBoss дети учатся готовить и представлять собственные проекты - РепортажНаука и образование
15:33
Бахром Ашрафханов: Азербайджан и Узбекистан планируют расширять научное сотрудничествоВнешняя политика
15:32
В ФРГ прекращает свою работу второй горнолыжный курорт из-за климатических измененийДругие страны
15:31
Хикмет Гаджиев: Почти каждый день Le Figaro публикует фейковые антиазербайджанские материалыВнутренняя политика