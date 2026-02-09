Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

    Происшествия
    • 09 февраля, 2026
    • 08:47
    В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

    В Хачмазе сотрудники дорожной полиции задержали двух водителей - Хикмета Асадова и Ниджата Гафарова, управлявших автомобилем под воздействием наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

    Отмечается, что оба лица были направлены на медицинское освидетельствование, в ходе которого было установлено, что они находились под воздействием наркотических веществ. По решению суда Х. Асадов и Н. Гафаров были подвергнуты административному аресту.

    По данным ведомства, с начала года в результате профилактических мероприятий, проводимых полицией, на территории Хачмазского района были выявлены 19 водителей, управлявших транспортными средствами под воздействием наркотиков.

    наркотические вещества управление автомобилем задержание водитель
    Фото
    Xaçmazda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edənlər həbs olunublar
    Ты - Король

    Последние новости

    09:18

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.02.2026)

    Финансы
    09:12

    Два человека погибли в результате крушения вертолета в Южной Корее - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    08:56
    Фото
    Видео

    В поселке Зиря сгорела беседка

    Происшествия
    08:49

    Александар Вучич поздравил нового президента Республики Сербской

    Другие страны
    08:47
    Фото

    В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

    Происшествия
    08:41
    Видео

    Лейла Алиева поделилась публикацией о поездке в Гянджу

    Внутренняя политика
    08:36

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Китай отменил смертный приговор канадцу после визита премьера Канады в Пекин

    Другие страны
    07:13

    RNZ: В Новой Зеландии стрелявший в мечетях террорист отказался признать вину

    Другие страны
    Лента новостей