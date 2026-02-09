В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков
В Хачмазе сотрудники дорожной полиции задержали двух водителей - Хикмета Асадова и Ниджата Гафарова, управлявших автомобилем под воздействием наркотических средств.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Отмечается, что оба лица были направлены на медицинское освидетельствование, в ходе которого было установлено, что они находились под воздействием наркотических веществ. По решению суда Х. Асадов и Н. Гафаров были подвергнуты административному аресту.
По данным ведомства, с начала года в результате профилактических мероприятий, проводимых полицией, на территории Хачмазского района были выявлены 19 водителей, управлявших транспортными средствами под воздействием наркотиков.
