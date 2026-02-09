İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xaçmazda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edənlər həbs olunublar

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 08:41
    Xaçmazda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edənlər həbs olunublar

    Xaçmazda yol polisi əməkdaşları narkotik vasitənin təsiri altında avtomobil idarə edən iki sürücü - Hikmət Əsədov və Nicat Qafarovu saxlayıblar.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, hər iki şəxs tibbi müayinəyə aparılıb və onların narkotik vasitənin təsiri altında olduqları müəyyən edilib. Məhkəmənin qərarı ilə H.Əsədov və N.Qafarov inzibati qaydada həbs olunublar.

    Qeyd edək ki, ilin əvvəlindən polisin həyata keçirdiyi profilaktik tədbirlərlə Xaçmaz rayonu ərazisində narkotik vasitələrin təsiri altında avtomobil idarə edən 19 sürücü müəyyən edilib.

    narkotik avtomobil DİN
    Foto
    В Хачмазе задержаны водители, управлявшие автомобилем под воздействием наркотиков

    Son xəbərlər

    10:01

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün növbəti yarışlar baş tutacaq

    Fərdi
    09:59

    AQTA Qubada ailənin 8 üzvünün zəhərlənmə iddiası ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

    Sağlamlıq
    09:56
    Foto

    Beynəlxalq tədbirdə Rəqəmsal Logistika Platforması barədə məlumat verilib

    İnfrastruktur
    09:55

    İsrail ABŞ-ni İranla bağlı planı barədə xəbərdar edib

    Digər ölkələr
    09:46

    Balakəndə yanğında 100 ev quşu tələf olub

    Hadisə
    09:44

    "Yelo Bank"da innovativ QR ilə ödəniş aktivdir!

    Maliyyə
    09:41

    Avstriyalı snoubordçu qış olimpiadaları tarixinin ən yaşlı qalibi olub

    Fərdi
    09:40

    Qərbi Azərbaycan İcması Fransa senatının təxribatçı qətnaməsini pisləyib

    Daxili siyasət
    09:40

    FHN: Ötən həftə 203 yanğın olub, 5 nəfərin meyiti tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti