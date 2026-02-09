Илон Маск: SpaceX будет уделять приоритетное внимание созданию саморазвивающегося города на Луне

Накануне Илон Маск заявил, что компания SpaceX переориентировала свою деятельность на строительство саморазвивающегося города на Луне, что, по его словам, может быть достигнуто менее чем за 10 лет.

Как передает Report, данное сообщение было опубликовано Маском на официальном сайте SpaceX.

"Тем не менее, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но первостепенной задачей является обеспечение будущего цивилизации, а Луна – более быстрый путь", – добавил Маск в своем сообщении.

Отметим, что эти комментарии Маска перекликаются с пятничным сообщением Wall Street Journal, в котором говорилось, что SpaceX сообщила инвесторам, что в первую очередь посетит Луну, а попытку полета на Марс предпримет позже, планируя беспилотную высадку на Луну в марте 2027 года.

Напомним, что еще в прошлом году Маск заявлял, что намерен отправить беспилотный космический аппарат на Марс к концу 2026 года.

Комментарии Маска прозвучали после того, как SpaceX согласилась приобрести xAI в рамках сделки, оценивающей компанию по производству ракет и спутников в 1 триллион долларов, а компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, - в 250 миллиардов долларов.