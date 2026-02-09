İlon Mask: "SpaceX" Ayda özünü təmin edən bir şəhərin inşasına üstünlük verəcək
İKT
- 09 fevral, 2026
- 06:16
Amerikalı milyarder İlon Mask dünən SpaceX-in səylərini Ayda özünü təmin edən bir şəhərin inşasına yönəltdiyini və bunun 10 ildən az müddətdə əldə edilə biləcəyini söyləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bu mesaj Mask tərəfindən rəsmi SpaceX saytında dərc edilib.
"Lakin SpaceX də Marsda bir şəhər qurmağa çalışacaq və təxminən 5-7 il ərzində buna başlayacaq, lakin əsas məqsəd sivilizasiyanın gələcəyini təmin etməkdir və Ay daha sürətli bir yoldur", - deyə Mask məlumatında əlavə edib.
Xatırladaq ki, Mask ötən il 2026-cı ilin sonuna qədər Marsa pilotsuz kosmik gəmi göndərmək niyyətində olduğunu bildirmişdi.
