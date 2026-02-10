İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 00:07
    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları hiss edilən olunmalı və uzunmüddətli sülh üçün zəmin hazırlamalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri Volodimir Zelenski öz "Telegram" kanalında yazıb.

    "Həftə ərzində müdafiə, təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlər olacaq. Biz mövqeyimizi Avropa və ABŞ-yə ətraflı şəkildə təqdim edəcəyik. Faktiki olaraq hər gün danışıqlar qrupumuz qarşıdakı görüşlərdə nəticə verə biləcək sənədlər və təkliflər üzərində işləyir", - o qeyd edib.

    Zelenskinin sözlərinə görə, hər şey Ukrayna və tərəfdaşlarının işə köklənməsindən asılıdır.

    "Sülh lazımdır, etibarlı təhlükəsizlik zəmanətləri sülhün bərqərar olması üçün yeganə real əsasdır ki, rusiyalılar əldə olunmuş razılaşmaları zərbələr və ya hibrid əməliyyatlarla pozmasınlar. Bu zəmanətlər hiss edilən olmalı və uzunmüddətli sülh üçün təməl hazırlamalıdır", - Ukrayna lideri vurğulayıb.

    O həmçinin əlavə edib ki, təhlükəsizlik təminatları və Ukraynanın müharibədən sonrakı bərpası üzrə sənədlər artıq hazırdır.

    Volodimir Zelenski Rusiya təhlükəsizlik təminatları
    Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностью

    Son xəbərlər

    00:54

    Fransanın daxili işlər naziri gənclər arasında zorakılığın artdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:38

    Ankarada həbsdən çıxan şəxs anasını, həyat yoldaşını, qızını və özünü öldürüb

    Region
    00:29

    Avropa Parlamenti Ukraynaya kredit ayrılması ilə bağlı sürətləndirilmiş səsvermə keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:07

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    23:28

    "Bloomberg": Aİ Ukraynanın ittifaqa üzvlüyünü təmin etmək üçün variantlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    23:09

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    23:06

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    22:49

    Meksika Prezidenti Kubaya edilən humanitar yardımı genişləndirəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti