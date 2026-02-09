Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 09 февраля, 2026
    Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностью

    Гарантии безопасности для Украины должны быть ощутимыми и подготовить основу для долгосрочного мира.

    Как передает Report, об этом написал украинский лидер Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    "На неделе будут (проведены - ред.) значительные международные мероприятия – оборонные, связанные с безопасностью. Мы представим детально Европе и США нашу позицию. Фактически каждый день наша переговорная группа работает над теми документами и предложениями, которые могут дать результат на предстоящих встречах", - отметил он.

    По словам Зеленского, решающим является общий настрой Украины и партнеров в рамках урегулирования российско-украинского конфликта.

    "Мир нужен, надежные гарантии безопасности – это единственная реальная основа для установления мира, чтобы россияне не нарушили договоренности тем ударом или гибридными операциями. Эти гарантии должны быть ощутимыми и подготовить основу для долгосрочного мира", - подчеркнул украинский лидер.

    Он также добавил, что документы по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины готовы.

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir
