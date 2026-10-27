İsraildə parlament seçkilərində seçici fəallığı 2022-ci ilin göstəricilərini üstələyib
- 27 oktyabr, 2026
- 18:24
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İsraildə parlament seçkilərində seçici fəallığı yerli vaxtla saat 14:00-a (Bakı vaxtı ilə 16:00) 44,9 faiz təşkil edib ki, bu da 2022-ci ildə keçirilmiş seçkilərdə analoji dövr üçün olan göstəricidən 6 faiz bəndi yüksəkdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası Mərkəzi Seçki Komissiyasına istinadən məlumat yayıb.
2022-ci il seçkilərində həmin saata qədər seçicilərin 38,9 faizi səs verib. Hazırkı rəqəm 1973-cü ildən bəri qeyd olunan vaxt üçün ən yüksək göstərici olub.
Oktyabrın 27-də İsraildə 120 deputatdan ibarət Knessetin tərkibinin müəyyənləşəcəyi parlament seçkiləri keçirilir. Hökumətin formalaşdırılması üçün ən azı 61 parlamentarinin dəstəyi lazımdır.
Qeyd edək ki, 2022-ci il noyabrın 1-də İsraildə keçirilən parlament seçkilərində 4 794 593 nəfər səs verib. Yekun seçici fəallığı 70,63 faiz təşkil edib.