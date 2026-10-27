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    Явка на выборах в Израиле превысила показатели 2022 года на 6 п.п.

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 17:34
    Явка на выборах в Израиле превысила показатели 2022 года на 6 п.п.

    Явка на парламентских выборах в Израиле к 14:00 по местному времени (16:00 по Баку) составила 44,9%, что на 6 процентных пунктов выше показателя на аналогичный период на выборах 2022 года.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

    На выборах 2022 года к этому часу проголосовали 38,9% избирателей. Нынешний показатель стал самым высоким для данного времени суток с 1973 года.

    27 октября в Израиле проходят парламентские выборы, на которых определится состав Кнессета из 120 депутатов. Для формирования правительства необходима поддержка не менее 61 парламентария.

    Отметим, что на парламентских выборах в Израиле 1 ноября 2022 года проголосовали 4 794 593 человека. Итоговая явка составила 70,63%.

    Парламентские выборы Государство Израиль
    İsraildə parlament seçkilərində seçici fəallığı 2022-ci ilin göstəricilərini üstələyib
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