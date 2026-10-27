Явка на выборах в Израиле превысила показатели 2022 года на 6 п.п.

Явка на парламентских выборах в Израиле к 14:00 по местному времени (16:00 по Баку) составила 44,9%, что на 6 процентных пунктов выше показателя на аналогичный период на выборах 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

На выборах 2022 года к этому часу проголосовали 38,9% избирателей. Нынешний показатель стал самым высоким для данного времени суток с 1973 года.

27 октября в Израиле проходят парламентские выборы, на которых определится состав Кнессета из 120 депутатов. Для формирования правительства необходима поддержка не менее 61 парламентария.

Отметим, что на парламентских выборах в Израиле 1 ноября 2022 года проголосовали 4 794 593 человека. Итоговая явка составила 70,63%.