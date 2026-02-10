İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    KİV: İraqın ən böyük neft emalı zavodunda baş verən yanğında bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 01:44
    KİV: İraqın ən böyük neft emalı zavodunda baş verən yanğında bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    İraqın şimalındakı Səlahəddin əyalətinin Beyci şəhərində yerləşən neft emalı zavodunda (NEZ) baş verən yanğın nəticəsində bir fəhlə həlak olub, daha səkkiz nəfər isə yanıq xəsarətləri alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "Iraqi News" agentliyi xilasedicilərə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə yerinə dərhal mülki müdafiə qrupları cəlb olunub. Daha sonra İraqın Neft Nazirliyi yanğının söndürüldüyü barədə məlumat yayıb.

    Hadisə nəticəsində bir fəhlə həlak olub, səkkiz nəfər isə müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. NEZ rəhbərliyi yanğından zərər çəkmiş blokun fəaliyyətini dayandırıb.

    Agentlik qeyd edib ki, Beyci NEZ İraqın ən böyük neft emalı zavodudur. O, ölkənin bütün neft emalı gücünün üçdə birini təmin edir.

    İraq NEZ yanğın
    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    Son xəbərlər

    02:33

    Britaniya Kralı qardaşı Endryunun Epşteynlə əlaqələrinin araşdırılmasına kömək edəcəyinə söz verib

    Digər ölkələr
    02:08

    Bosniya və Herseqovina NATO ilə əməkdaşlıq üzrə 2025-ci il İslahat Proqramını qəbul edib

    Digər ölkələr
    01:44

    KİV: İraqın ən böyük neft emalı zavodunda baş verən yanğında bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:25

    Niderland SQ-nin rəhbəri ölkəsinin Ukraynadakı mümkün missiyada iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:54

    Fransanın daxili işlər naziri gənclər arasında zorakılığın artdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:38

    Ankarada həbsdən çıxan şəxs anasını, həyat yoldaşını, qızını və özünü öldürüb

    Region
    00:29

    Avropa Parlamenti Ukraynaya kredit ayrılması ilə bağlı sürətləndirilmiş səsvermə keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:07

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti