Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 01:33
    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Байджи в провинции Салах ад-Дин на севере Ирака погиб один рабочий, еще восемь человек получили ожоги.

    Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Iraqi News со ссылкой на спасателей.

    Согласно информации, на место происшествия оперативно прибыли группы гражданской обороны. Позднее Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации возгорания.

    В результате инцидента погиб один рабочий, еще восемь человек получили ожоги, они госпитализированы. Руководство НПЗ приостановило работу затронутого пожаром блока.

    Нефтеперерабатывающий завод в Байджи, как указывает агентство, является крупнейшим в Ираке НПЗ. Он обеспечивает треть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны.

    Ирак пожар погибший пострадавшие
    KİV: İraqın ən böyük neft emalı zavodunda baş verən yanğında bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    01:49

    Карл III пообещал помочь расследовать связи его брата Эндрю с Эпштейном

    Другие страны
    01:33

    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    Другие страны
    01:20

    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Другие страны
    00:53

    В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид

    В регионе
    00:14

    Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране

    Другие страны
    00:01

    Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита Украине

    Другие страны
    23:50

    Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностью

    Другие страны
    23:38

    В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахте

    Другие страны
    23:27

    Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзе

    Другие страны
    Лента новостей