СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек
- 10 февраля, 2026
- 01:33
В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Байджи в провинции Салах ад-Дин на севере Ирака погиб один рабочий, еще восемь человек получили ожоги.
Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Iraqi News со ссылкой на спасателей.
Согласно информации, на место происшествия оперативно прибыли группы гражданской обороны. Позднее Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации возгорания.
В результате инцидента погиб один рабочий, еще восемь человек получили ожоги, они госпитализированы. Руководство НПЗ приостановило работу затронутого пожаром блока.
Нефтеперерабатывающий завод в Байджи, как указывает агентство, является крупнейшим в Ираке НПЗ. Он обеспечивает треть всех нефтеперерабатывающих мощностей страны.
