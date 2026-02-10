İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Niderland SQ-nin rəhbəri ölkəsinin Ukraynadakı mümkün missiyada iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 01:25
    Niderland SQ-nin rəhbəri ölkəsinin Ukraynadakı mümkün missiyada iştirakını istisna etməyib

    Niderland gələcək hökumətin müvafiq qərarı olacağı təqdirdə, Ukrayna üzrə sülh sazişi bağlandıqdan sonra mümkün beynəlxalq hərbi missiya üçün qüvvə ayıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallığın Silahlı Qüvvələrinin komandanı general Onno Eyhelsheym "Defensiekrant" qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Fransa və Böyük Britaniya artıq öz qüvvələrini təqdim etməyə hazır olduqlarını bəyan edib. Hərbi imkanlara baxdıqda deyə bilərəm ki, Niderland Silahlı Qüvvələri buna tamamilə qadirdir", - o qeyd edib.

    Generalın sözlərinə görə, potensial missiyada iştirakla bağlı qərarı fevralın 23-də and içərək fəaliyyətə başlayacaq ölkənin yeni hökuməti qəbul edəcək.

    O vurğulayıb ki, Niderland ordusu NATO-nun kollektiv müdafiəsində iştirak zərurəti fonunda artıq sürətlə şəxsi heyətin sayını artırır, texnika alır və hazırlığı gücləndirir.

    Niderland NATO Ukrayna
    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Son xəbərlər

    01:25

    Niderland SQ-nin rəhbəri ölkəsinin Ukraynadakı mümkün missiyada iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    00:54

    Fransanın daxili işlər naziri gənclər arasında zorakılığın artdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:38

    Ankarada həbsdən çıxan şəxs anasını, həyat yoldaşını, qızını və özünü öldürüb

    Region
    00:29

    Avropa Parlamenti Ukraynaya kredit ayrılması ilə bağlı sürətləndirilmiş səsvermə keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:07

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    23:28

    "Bloomberg": Aİ Ukraynanın ittifaqa üzvlüyünü təmin etmək üçün variantlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    23:09

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    23:06

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti