Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине
- 10 февраля, 2026
- 01:20
Нидерланды в случае соответствующего решения будущего правительства могут предоставить силы для возможной международной военной миссии после заключения мирного соглашения по Украине.
Как передает Report, об этом в интервью газете Defensiekrant заявил командующий вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм.
"Франция и Великобритания уже заявили, что готовы предоставить свои силы. Если смотреть на военные возможности, то могу сказать, что Вооруженные силы Нидерландов вполне способны на это", - отметил он.
По словам генерала, решение об участии в потенциальной миссии будет принимать новое правительство страны, которое должно принести присягу и приступить к своим обязанностям 23 февраля.
Он подчеркнул, что нидерландская армия уже ускоренно наращивает численность, закупает технику и усиливает подготовку на фоне необходимости участия в коллективной обороне НАТО.