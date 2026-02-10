Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Другие страны
    • 10 февраля, 2026
    • 01:20
    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Нидерланды в случае соответствующего решения будущего правительства могут предоставить силы для возможной международной военной миссии после заключения мирного соглашения по Украине.

    Как передает Report, об этом в интервью газете Defensiekrant заявил командующий вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм.

    "Франция и Великобритания уже заявили, что готовы предоставить свои силы. Если смотреть на военные возможности, то могу сказать, что Вооруженные силы Нидерландов вполне способны на это", - отметил он.

    По словам генерала, решение об участии в потенциальной миссии будет принимать новое правительство страны, которое должно принести присягу и приступить к своим обязанностям 23 февраля.

    Он подчеркнул, что нидерландская армия уже ускоренно наращивает численность, закупает технику и усиливает подготовку на фоне необходимости участия в коллективной обороне НАТО.

    Украина Нидерланды НАТО
    Niderland SQ-nin rəhbəri ölkəsinin Ukraynadakı mümkün missiyada iştirakını istisna etməyib
    Ты - Король

    Последние новости

    01:33

    СМИ: При пожаре в крупнейшем НПЗ Ирака погиб один, пострадали восемь человек

    Другие страны
    01:20

    Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

    Другие страны
    00:53

    В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид

    В регионе
    00:14

    Глава МВД Франции заявил о росте уровня насилия среди молодежи в стране

    Другие страны
    00:01

    Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита Украине

    Другие страны
    23:50

    Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностью

    Другие страны
    23:38

    В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахте

    Другие страны
    23:27

    Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзе

    Другие страны
    23:15

    Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезона

    Футбол
    Лента новостей