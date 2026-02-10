Глава ВС Нидерландов допустил участие страны в возможной миссии в Украине

Нидерланды в случае соответствующего решения будущего правительства могут предоставить силы для возможной международной военной миссии после заключения мирного соглашения по Украине.

Как передает Report, об этом в интервью газете Defensiekrant заявил командующий вооруженными силами королевства генерал Онно Эйхелсхейм.

"Франция и Великобритания уже заявили, что готовы предоставить свои силы. Если смотреть на военные возможности, то могу сказать, что Вооруженные силы Нидерландов вполне способны на это", - отметил он.

По словам генерала, решение об участии в потенциальной миссии будет принимать новое правительство страны, которое должно принести присягу и приступить к своим обязанностям 23 февраля.

Он подчеркнул, что нидерландская армия уже ускоренно наращивает численность, закупает технику и усиливает подготовку на фоне необходимости участия в коллективной обороне НАТО.