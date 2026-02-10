İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Region
    • 10 fevral, 2026
    • 00:38
    Ankarada həbsdən çıxan şəxs anasını, həyat yoldaşını, qızını və özünü öldürüb

    Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində ailə faciəsi yaşanıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, Keçiören rayonunda 35 yaşlı Recep Cengiz odlu silahla 57 yaşlı anası və 8 yaşlı qızını öldürüb.

    Məlumata görə, onların cəsədlərini maşınının baqajına qoyub boşanma ərəfəsində olduğu həyat yoldaşının yaşadığı ünvana gedən R. Cengiz onu da öldürdükdən sonra intihar edib.

    Yerli "X" xəbər kanallarında R. Cengizin həbsxanadan icazə ilə çıxdığı məlumatı paylaşılıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    Ankara qətliam faciə
