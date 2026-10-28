Şəmkirdə bıçaqlanan kişi xəstəxanaya aparılarkən ölüb
Hadisə
- 28 oktyabr, 2026
- 20:30
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Şəmkir rayonunun Zəyəm qəsəbəsində bıçaqlanan kişi həyatını itirib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə 1959-cu il təvəllüdlü Azad Mahmudov bıçaq yarası ilə xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.
İlkin məlumata görə, hadisəni 53 yaşlı Zəyəm qəsəbə sakini Sadıx İsmayılov törədib. Hər iki şəxs qonşudur. Hadisə yerinə polis və prokurorluq orqanı əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı Şəmkir rayon Prokurorluğunda araşdırma başlanılıb.
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