    В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 00:53
    В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид

    В столице Турции Анкаре 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи, включая малолетнюю дочь, и покончил жизнь самоубийством.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, Реджеп Дженгиз застрелил из огнестрельного оружия свою 57-летнюю мать и 8-летнюю дочь. Затем, положив их тела в багажник своего автомобиля, мужчина направился по адресу проживания супруги, с которой находился в процессе развода, где убил и ее. После этого он совершил суицид.

    По данным местных СМИ, Р. Дженгиз был заключенным, его отпустили в так называемый отпуск за примерное поведение.

    В связи с фактом начато расследование.

    Ankarada həbsdən çıxan şəxs anasını, həyat yoldaşını, qızını və özünü öldürüb
