В Турции 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи и совершил суицид
В регионе
- 10 февраля, 2026
- 00:53
В столице Турции Анкаре 35-летний мужчина убил трех членов своей семьи, включая малолетнюю дочь, и покончил жизнь самоубийством.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, Реджеп Дженгиз застрелил из огнестрельного оружия свою 57-летнюю мать и 8-летнюю дочь. Затем, положив их тела в багажник своего автомобиля, мужчина направился по адресу проживания супруги, с которой находился в процессе развода, где убил и ее. После этого он совершил суицид.
По данным местных СМИ, Р. Дженгиз был заключенным, его отпустили в так называемый отпуск за примерное поведение.
В связи с фактом начато расследование.
