"Neftçi" FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində dördüncü oyununu keçirib
Komanda
- 28 oktyabr, 2026
- 19:44
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"Neftçi" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində dördüncü oyununu bu gün keçirib.
"Report"un məlumatına görə, müntəzəm mövsümün IV turunda "Oradya"nı (Rumıniya) qəbul edən "ağ-qaralar" 83:99 hesabı ilə uduzublar.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında baş tutub.
Xatırladaq ki, "Neftçi" H qrupunda keçirdiyi əvvəlki üç görüşdə məğlub olub. Komanda daha əvvəl "Fribur Olimpik"ə (İsveçrə) 73:78, Yunanıstan təmsilçisi "Mikonos"a 58:78 və Latviyanın VEF kollektivinə 94:110 hesabı ilə uduzub.
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