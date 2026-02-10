İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Avropa Parlamenti Ukraynaya kredit ayrılması ilə bağlı sürətləndirilmiş səsvermə keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 10 fevral, 2026
    • 00:29
    Avropa Parlamenti Ukraynaya kredit ayrılması ilə bağlı sürətləndirilmiş səsvermə keçirəcək

    Avropa Parlamenti fevralın 11-də Ukraynaya 2026-2027-ci illər üzrə hərbi və büdcə xərclərinin maliyyələşdirilməsi üçün 90 milyard avro məbləğində kreditin ayrılmasına dair səsvermə keçirəcək.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bu barədə Avropa Parlamentinin rəsmi nümayəndəsi Delfin Kolar Strasburqda keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Parlament, ehtimal ki, çərşənbə günü Ukraynaya 90 milyard avro məbləğində kreditin verilməsi və yardım mexanizmi məsələsini səsə qoyacaq. Həmin məsələ ilə bağlı yanvar ayında parlament artıq təxirəsalınmaz prosedurun tətbiqi barədə qərar qəbul edib", - deyə o bəyan edib.

    Onun sözlərinə görə, deputatlar həmin gün Aİ-nin çoxillik büdcəsinə müvafiq düzəlişin edilməsinə də səs verəcəklər. "Siyasi qruplar arasında bu məsələ ilə bağlı razılıq əldə olunub", - Kolar bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, fevralın 24-də Avropa Parlamentində Rusiyanın Ukraynaya tammiqyaslı müdaxiləsinin 4-cü ildönümünə həsr olunmuş növbədənkənar plenar iclas keçiriləcək. "Bu, Avropa Parlamentinin ədalətli və davamlı sülhə sarsılmaz sadiqliyini bir daha təsdiqləmək, həmçinin Ukraynaya göstərdiyimiz konkret dəstəyi vurğulamaq üçün növbəti imkan olacaq", - deyə o əlavə edib.

    Avropa Parlamenti Ukrayna maliyyə
    Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита Украине

    Son xəbərlər

    00:54

    Fransanın daxili işlər naziri gənclər arasında zorakılığın artdığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    00:38

    Ankarada həbsdən çıxan şəxs anasını, həyat yoldaşını, qızını və özünü öldürüb

    Region
    00:29

    Avropa Parlamenti Ukraynaya kredit ayrılması ilə bağlı sürətləndirilmiş səsvermə keçirəcək

    Digər ölkələr
    00:07

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    23:28

    "Bloomberg": Aİ Ukraynanın ittifaqa üzvlüyünü təmin etmək üçün variantlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    23:09

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    23:06

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    22:49

    Meksika Prezidenti Kubaya edilən humanitar yardımı genişləndirəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti