Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита Украине

Европейский парламент 11 февраля проведет голосование по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро для финансирования военных и бюджетных расходов на 2026-2027 годы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель Европарламента Дельфин Колар на пресс-конференции в Страсбурге.

"Парламент, вероятно, проголосует в среду по вопросу о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро и механизма помощи Украине, в отношении которых парламент уже принял в январе решение о применении срочной процедуры", - заявила она.

По ее словам, депутаты проголосуют в этот же день за соответствующую поправку к многолетнему бюджету ЕС. "Между политическими группами достигнуто соглашение по данному вопросу", - отметила Колар.

Она также сообщила, что 24 февраля ЕП также проведет внеочередное пленарное заседание, приуроченное к 4-й годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. "Это будет еще одна возможность вновь подтвердить непоколебимую приверженность ЕП справедливому и прочному миру, а также подчеркнуть конкретную поддержку, которую мы оказываем Украине", - заявила она.