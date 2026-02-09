İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    • 09 fevral, 2026
    • 23:45
    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Konqo Demokratik Respublikasının cənubundakı mədəndə baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Actualite" xəbər portalı məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, uzun sürən yağışlardan sonra mis və kobaltın qeyri-qanuni hasilatının aparıldığı mədəndə torpaq sürüşməsi baş verib. Ən azı 11 nəfər həlak olub, daha 6 nəfər yaralanıb.

    10 minə yaxın qeyri-qanuni işçinin çalışdığı açıq mədən Konqonun Lualaba əyalətinin paytaxtı Kolvezi şəhərindən 20 km məsafədə Tilvizembe rayonunda yerləşir. Son səkkiz ay ərzində suyun səviyyəsənin qalxması səbəbindən orada işlər aparılmırdı.

    Konqo Demokratik Respublikası Mədən sürüşmə Ölən və yaralananlar
    В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахте

    Son xəbərlər

    00:07

    Zelenski: Təhlükəsizliklə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir

    Digər ölkələr
    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    23:28

    "Bloomberg": Aİ Ukraynanın ittifaqa üzvlüyünü təmin etmək üçün variantlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    23:09

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    23:06

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    22:49

    Meksika Prezidenti Kubaya edilən humanitar yardımı genişləndirəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:42

    "Real"ın kapitanı cari mövsümün sonunda komandadan ayrıla bilər

    Futbol
    22:20

    İsraildə İran agentləri ilə əlaqədə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti