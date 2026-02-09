Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахте

    Более 10 человек погибли на шахте на юге Демократической Республики Конго в результате оползня.

    Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Actualite.

    По его информации, после длительных дождей на шахте, где велась незаконная добыча меди и кобальта, произошел оползень. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 6 получили ранения.

    Открытая шахта, на которой работают до 10 тыс. нелегальных шахтеров, расположена в районе Тилвизембе в 20 км от столицы конголезской провинции Луалаба города Колвези. В течение последних восьми месяцев на ней не велись работы из-за подъема воды.

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub
