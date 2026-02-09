В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахте
Другие страны
- 09 февраля, 2026
- 23:38
Более 10 человек погибли на шахте на юге Демократической Республики Конго в результате оползня.
Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Actualite.
По его информации, после длительных дождей на шахте, где велась незаконная добыча меди и кобальта, произошел оползень. Погибли по меньшей мере 11 человек, еще 6 получили ранения.
Открытая шахта, на которой работают до 10 тыс. нелегальных шахтеров, расположена в районе Тилвизембе в 20 км от столицы конголезской провинции Луалаба города Колвези. В течение последних восьми месяцев на ней не велись работы из-за подъема воды.
Последние новости
00:01
Европарламент проведет ускоренное голосование по выделению кредита УкраинеДругие страны
23:50
Зеленский: Предстоят значительные международные мероприятия в связи с безопасностьюДругие страны
23:38
В ДР Конго более 10 человек погибли при оползне на шахтеДругие страны
23:27
Bloomberg: ЕС готовит варианты закрепления членства Украины в союзеДругие страны
23:15
Капитан мадридского "Реала" может покинуть клуб по окончании сезонаФутбол
23:02
Генсек ООН встретится с президентом ТРСКДругие страны
22:49
В Украине сообщили о крушении вертолета Ми-24Другие страны
22:40
Фидан: Угрозы внезапной войны между США и Ираном нетВ регионе
22:32