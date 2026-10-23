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    Инфантино: Азербайджан и Узбекистан готовятся принять лучших молодых футболистов мира

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 10:03
    Инфантино: Азербайджан и Узбекистан готовятся принять лучших молодых футболистов мира
    Джанни Инфантино

    Азербайджан и Узбекистан готовятся принять лучших молодых футболистов мира.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в Instagram написал президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино.

    Комментируя запланированный на 2027 год чемпионат мира U-20, он отметил:

    "С большой радостью объявляю, что чемпионат пройдет с 17 сентября по 9 октября! Азербайджан и Узбекистан готовятся принять лучших молодых футболистов мира. Желаю всем успехов", - говорится в публикации.

    Напомним, что в турнире примут участие 24 команды.

    Официальный бренд чемпионата мира по футболу был представлен 16 октября в виде специальной проекции на Девичьей башне и Бакинском олимпийском стадионе. Его слоган - "Эта игра для тебя" ("U Shape The Game"), обращённый к молодым футболистам и их болельщикам, приглашает новое поколение звёзд творить историю.

    Чемпионат мира U-20 Сборная Азербайджана по футболу Джанни Инфантино Международная Федерация Футбола (ФИФА)
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