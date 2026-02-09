На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

проспект Бабека - в направлении центра;

проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

Бинагадинское шоссе - от станции метро "Проспект Азадлыг" в направлении посtлка Бинагади;

улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

Хатаинский проспект - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".