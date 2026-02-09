На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 09 февраля, 2026
- 08:36
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
проспект Бабека - в направлении центра;
проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;
Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";
улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;
улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;
Бинагадинское шоссе - от станции метро "Проспект Азадлыг" в направлении посtлка Бинагади;
улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
Хатаинский проспект - в направлении проспекта Гейдара Алиева;
улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;
Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".