    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 09 февраля, 2026
    • 08:36
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    проспект Бабека - в направлении центра;

    проспект Гейдара Алиева (основная дорога) - в направлении центра;

    Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

    улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    Первая дорога вдоль озера - в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Бинагадинское шоссе - от станции метро "Проспект Азадлыг" в направлении посtлка Бинагади;

    улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

    улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

    улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;

    проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    Хатаинский проспект - в направлении проспекта Гейдара Алиева;

    улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея № 20;

    Аэропортовское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
