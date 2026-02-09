İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 09 fevral, 2026
    • 08:22
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    5. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    7. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində;

    9. Rəşid Behbudov küçəsi, Mərkəzi Bank istiqamətində;

    10. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    12. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində;

    13. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    15. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    16. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    17. Aeroport şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

