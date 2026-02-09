Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb
Region
- 09 fevral, 2026
- 23:09
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Cənubi Qafqazda sülhün dəstəklənməsi və Azərbaycan-ABŞ əlaqələrində ölkəsinin rolundan danışıb.
"Report" xəbər verir ki, Fidan bu barədə "CNN Türk" telekanalının canlı efirində qeyd edib.
O, Cənubi Qafqazdakı proseslərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Trampın münasibətlərinin də rol oynadığını bildirib.
H. Fidan Türkiyə-ABŞ münasibətlərinin müsbət dinamikasının Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həll istiqamətində aparılan danışıqlarda, Qəzzada atəşkəsin əldə olunması və Suriya ilə bağlı bölgənin lehinə qərarların verilməsində də özünü göstərdiyini bildirib.
