İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    • 09 fevral, 2026
    • 23:09
    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Cənubi Qafqazda sülhün dəstəklənməsi və Azərbaycan-ABŞ əlaqələrində ölkəsinin rolundan danışıb.

    "Report" xəbər verir ki, Fidan bu barədə "CNN Türk" telekanalının canlı efirində qeyd edib.

    O, Cənubi Qafqazdakı proseslərdə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Trampın münasibətlərinin də rol oynadığını bildirib.

    H. Fidan Türkiyə-ABŞ münasibətlərinin müsbət dinamikasının Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həll istiqamətində aparılan danışıqlarda, Qəzzada atəşkəsin əldə olunması və Suriya ilə bağlı bölgənin lehinə qərarların verilməsində də özünü göstərdiyini bildirib.

    Hakan Fidan Tramp-Ərdoğan ABŞ-Azərbaycan münasibətləri

    Son xəbərlər

    23:45

    Konqoda torpaq sürüşməsi nəticəsində 10-dan çox adam həlak olub

    Digər ölkələr
    23:28

    "Bloomberg": Aİ Ukraynanın ittifaqa üzvlüyünü təmin etmək üçün variantlar hazırlayır

    Digər ölkələr
    23:09

    Hakan Fidan Azərbaycan-ABŞ münasibətlərindən danışıb

    Region
    23:06

    Ukraynada "Mi-24" helikopteri döyüş tapşırığından geri qayıtmayıb

    Digər ölkələr
    22:49

    Meksika Prezidenti Kubaya edilən humanitar yardımı genişləndirəcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    22:42

    "Real"ın kapitanı cari mövsümün sonunda komandadan ayrıla bilər

    Futbol
    22:20

    İsraildə İran agentləri ilə əlaqədə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:08

    Ronaldu "Əl-Nəsr" klubunda etiraz aksiyasına son qoyub

    Futbol
    22:07

    BMT Baş katibi ŞKTR Prezidenti ilə görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti