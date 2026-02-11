İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Qarabağ" klubu Nəriman Axundzadənin növbəti satışından da gəlir əldə edəcək - EKSKLÜZİV

    Futbol
    • 11 fevral, 2026
    • 13:07
    "Qarabağ" klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadənin növbəti satışından da gəlir əldə edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasına keçən 21 yaşlı hücumçunun müqaviləsində əksini tapıb.

    MLS klubu azərbaycanlı forvardı başqa kluba satsa, məbləğin bir hissəsi "köhlən atlar"a veriləcək.

    Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub. ABŞ təmsilçisi N.Axundzadə üçün "Qarabağ"a 1 milyon avrodan bir az çox ödəniş edəcək.

    "Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

