"Qarabağ" klubu Nəriman Axundzadənin növbəti satışından da gəlir əldə edəcək - EKSKLÜZİV
Futbol
- 11 fevral, 2026
- 13:07
"Qarabağ" klubu Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadənin növbəti satışından da gəlir əldə edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasına keçən 21 yaşlı hücumçunun müqaviləsində əksini tapıb.
MLS klubu azərbaycanlı forvardı başqa kluba satsa, məbləğin bir hissəsi "köhlən atlar"a veriləcək.
Xatırladaq ki, Nəriman Axundzadənin "Kolambus Kryu" ilə sözləşməsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulub. ABŞ təmsilçisi N.Axundzadə üçün "Qarabağ"a 1 milyon avrodan bir az çox ödəniş edəcək.
