    "Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

    Футбол
    • 11 февраля, 2026
    • 13:50
    Карабах получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

    Клуб "Карабах" получит доход и от следующей продажи футболиста сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствует контракт 21-летнего нападающего, перешедшего в американскую команду "Коламбус Крю".

    Если клуб MLS продаст азербайджанского форварда в другой клуб, часть суммы будет передана "Карабаху".

    Напомним, что срок контракта Наримана Ахундзаде с "Коламбус Крю" предусмотрен до лета 2029 года. Американский представитель заплатит "Карабаху" за Ахундзаде чуть более 1 миллиона евро.

    Нариман Ахундзаде ФК "Карабах" ФК Коламбус Крю
