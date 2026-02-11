"Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

Клуб "Карабах" получит доход и от следующей продажи футболиста сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде.

Как сообщает Report, об этом свидетельствует контракт 21-летнего нападающего, перешедшего в американскую команду "Коламбус Крю".

Если клуб MLS продаст азербайджанского форварда в другой клуб, часть суммы будет передана "Карабаху".

Напомним, что срок контракта Наримана Ахундзаде с "Коламбус Крю" предусмотрен до лета 2029 года. Американский представитель заплатит "Карабаху" за Ахундзаде чуть более 1 миллиона евро.