"Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ
Футбол
- 11 февраля, 2026
- 13:50
Клуб "Карабах" получит доход и от следующей продажи футболиста сборной Азербайджана Наримана Ахундзаде.
Как сообщает Report, об этом свидетельствует контракт 21-летнего нападающего, перешедшего в американскую команду "Коламбус Крю".
Если клуб MLS продаст азербайджанского форварда в другой клуб, часть суммы будет передана "Карабаху".
Напомним, что срок контракта Наримана Ахундзаде с "Коламбус Крю" предусмотрен до лета 2029 года. Американский представитель заплатит "Карабаху" за Ахундзаде чуть более 1 миллиона евро.
Последние новости
14:22
Граждане Азербайджана смогут подавать электронные заявки на изобретения в ЕАПВНаука и образование
14:14
Президент Арабского парламента: Мир нуждается в таких лидерах, как Ильхам АлиевВнешняя политика
14:10
В Азербайджане число госинформресурсов с уязвимостями выросло на 58%ИКТ
14:05
Президент: Развитие связей с мусульманскими странами - одно из приоритетных направлений внешней политикиВнешняя политика
14:02
Фото
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Арабского парламентаВнешняя политика
13:51
Президент Сербии посетит ТурциюВ регионе
13:50
"Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВФутбол
13:35
Фото
Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"Внутренняя политика
13:35