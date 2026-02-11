Azərbaycanda yanvarda dövlət qurumlarının istifadəsinə 1 yeni domen verilib
İKT
- 11 fevral, 2026
- 13:20
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda dövlət qurumlarının istifadəsinə 1 yeni domen verilib.
"Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyişməyib.
Hesabat dövründə dövlət qurumlarının istifadəsinə 30 yeni subdomen də verilib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 58 % çoxdur.
2025-ci ildə dövlət qurumları 65 yeni domen və 285 yeni subdomen alıb.
