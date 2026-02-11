İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İlham Əliyevin sədrliyi ilə "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    • 11 fevral, 2026
    • 13:26
    İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirə keçirilib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə fevralın 11-də "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirə keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev müşavirə rəqəmsal
    Foto
    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"
    Foto
    President Ilham Aliyev chaired meeting dedicated to the Unified Action Plan on "Azerbaijan's New Digital Architecture"

    Son xəbərlər

    13:59

    Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:58

    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    13:57

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib

    Komanda
    13:53

    Kreml ABŞ-lə Venesuela nefti ilə bağlı sövdələşməyə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Region
    13:46

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    13:44

    Ərdoğan: Suriyanın yeraltı və yürüstü sərvətləri artıq xalqın rifahına yönəlməlidir

    Region
    13:40

    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Fərdi
    13:38

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    13:36

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti