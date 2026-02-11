Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"
Внутренняя политика
- 11 февраля, 2026
- 13:35
Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.
