Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 13:35
    Президент провел совещание по единому плану действий Новая цифровая архитектура Азербайджана

    Под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное единому плану действий под названием "Новая цифровая архитектура Азербайджана".

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

    Ильхам Алиев Президент Азербайджана совещание
    Фото
    İlham Əliyevin sədrliyi ilə "Azərbaycanın yeni rəqəmsal arxitekturası" adlı vahid fəaliyyət planına həsr olunmuş müşavirə keçirilib
    Фото
    President Ilham Aliyev chaired meeting dedicated to the Unified Action Plan on "Azerbaijan's New Digital Architecture"
    Ты - Король

    Последние новости

    13:50

    "Карабах" получит доход и от следующей продажи Наримана Ахундзаде - ЭКСКЛЮЗИВ

    Футбол
    13:35
    Фото

    Президент провел совещание по единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана"

    Внутренняя политика
    13:35

    Песков: РФ попросит США прояснить вопрос о запрете на сделки с нефтью Венесуэлы

    В регионе
    13:34

    В Индонезии неизвестные совершили вооруженное нападение на самолет, пилоты погибли

    Другие страны
    13:34

    Минэнерго: Казахстан направит делегацию высокого уровня на КС по ЮГК и "зеленой энергии" в Баку

    Энергетика
    13:28
    Фото

    Баку и Абу-Даби подписали меморандум о побратимстве

    Внутренняя политика
    13:23

    Житель Шарура приговорен к 12,5 годам тюрьмы за убийство племянника

    Происшествия
    13:21

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос на 9% в январе

    Бизнес
    13:16

    В Азербайджане еще восемь проектов получили сертификат "Стартап"

    Бизнес
    Лента новостей