İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    BP "Şəfəq" günəş enerjisi layihəsində 10 % iştirak payını satıb

    Energetika
    • 11 fevral, 2026
    • 13:02
    BP Şəfəq günəş enerjisi layihəsində 10 % iştirak payını satıb

    Bu gün BP şirkəti "Shafag Jabrayil Solar Limited"dəki (SJSL) 10 %-lik iştirak payını "MVM Energetika Zrt." (MVM) şirkətinə satıldığını elan edib.

    "Report" şirkətə istinadən xəbər verir ki, bununla BP-nin Cəbrayıl rayonunda həyata keçirdiyi mühüm günəş enerjisi layihəsini maliyyələşdirən birgə müəssisədəki tərəfdaşlıq daha da güclənmiş olur.

    Beləliklə, "Şəfəq" günəş enerjisi layihəsində paylar indi belədir: BP 40,01 %, "SOCAR Green" 39,99 %, Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu (ABİF) 10 % və MVM 10 % təşkil edir.

    BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Cio Kristofoli bildirib ki, "Şahdəniz" layihəsindəki uğurlu əməkdaşlığımızın davamı olaraq MVM şirkətinin "Şəfəq" günəş enerjisi layihəsi üzrə birgə müəssisəyə qoşulmasından çox məmnundurlar: "MVM bu layihəyə enerji sistemlərinin istismarı və ötürülməsinin idarə edilməsi sahəsində öz geniş təcrübəsi ilə gəlir. İnanırıq ki, onların bu birgə müəssisəyə qoşulması ilə elə bir əməkdaşlıq nümunəsi yaranır ki, orada biz layihənin ümumi dəyərini, dayanıqlılığını və uzunmüddətli fəaliyyətini daha da artırmaq məqsədilə bir-birimizdən öyrənə bilərik".

    "Şəfəq" günəş enerjisi layihəsi ötən il yekun investisiya qərarının qəbul edildiyi vaxtdan əhəmiyyətli dərəcədə irəliləyib - layihə üzrə əsas müqavilələr imzalanıb, tikinti işləri artıq başlayıb və panellərin ölkəyə gətirilməsi qrafikə uyğun davam edir. Layihə üzrə aparılan tikinti işlərində yerli resurslardan maksimum istifadə etmək əsas öhdəliklərdən biridir - işlərin pik dövründə layihədə 400-ə yaxın iş yerinin yaradılacağı gözlənilir.

    Layihə çərçivəsində tikinti işlərinin 2027-ci ildə başa çatması planlaşdırılır. Cəbrayılda inşa olunan bu 240 MVt gücündə stansiyanın ildə təxminən 500 QVt/saat bərpa olunan enerji istehsal edəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, "Şəfəq" günəş enerjisi layihəsi Səngəçal terminalının elektrikləşdirilməsi (STEL) layihəsi ilə "virtual enerji ötürmə mexanizmi" adlanan yeni kommersiya modeli vasitəsilə sıx əlaqəlidir. Bu mexanizmə əsasən, Səngəçal terminalı "AzərEnerji" ASC-nin idarə etdiyi dövlət elektrik şəbəkəsinə qoşulacaq. Bunun üçün terminal ərazisinin həm daxilində, həm də ondan kənarda yeni obyektlər, o cümlədən yeni 220/110 kV-luq elektrik yarımstansiyası inşa ediləcək.

    "BP-nin strategiyası "upstream" fəaliyyətlərini artırmaq, "downstream" biznesində diqqəti seçilmiş sahələrə yönəltmək və enerji keçidinə öz investisiyasını intizamla aparmaqla səhmdarlar üçün uzunmüddətli dəyəri artırmaqdır", - məlumatda deyilir.

    BP şirkəti MVM Energetika Zrt. Shafag Jabrayil Solar Limited "SOCAR Green" MMC Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu Cio Kristofoli Səngəçal terminalı
    BP sells 10% stake in Shafag solar project in Azerbaijan's Jabrayil

    Son xəbərlər

    13:59

    Dövlət əleyhinə açıq çağırışlar etməkdə təqsirləndirilən şəxslə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:58

    Azərbaycanda yanvarda 11 min nəfərə yaxın şəxs fərdi uçot sistemində qeydiyyata düşüb

    Maliyyə
    13:57

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bugünkü oyunun saatı dəyişdirilib

    Komanda
    13:53

    Kreml ABŞ-lə Venesuela nefti ilə bağlı sövdələşməyə aydınlıq gətirilməsini istəyir

    Region
    13:46

    Serbiya Prezidenti Türkiyəyə səfər edəcək

    Region
    13:44

    Ərdoğan: Suriyanın yeraltı və yürüstü sərvətləri artıq xalqın rifahına yönəlməlidir

    Region
    13:40

    Avstraliyalı snoubordçu ağır zədə alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib

    Fərdi
    13:38

    İndoneziyada naməlum şəxslər təyyarəyə silahlı hücum edib, pilotlar ölüb

    Digər ölkələr
    13:36

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 58 % artıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti