İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2026
    • 09:37
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 35 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, oktyabrın 16-da ölkə ərazisində qeydə alınan 34, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis tərəfindən təmin olunub.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Cinayət hadisəsi
    В Азербайджане накануне задержаны 35 человек по подозрению в совершении преступлений
    MiniBoss
    MiniBoss

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